Torino Lazio, Calvarese: «La Penna continua la scalata»

Torino Lazio, l’analisi di Gianpaolo Calvarese sull’operato dell’arbitro La Penna dopo il recupero della terza giornata di ritorno. Le sue dichiarazioni:

MOVIOLA – «Continua la scalata di Federico La Penna per arrivare a dirigere veri e propri big match. All’Olimpico di Torino, in una partita non semplice da dirigere e con in palio anche obiettivi europei per entrambe, ne esce bene. La soglia del fallo è bassissima: l’arbitro romano chiude con diciotto fischi. Bene anche la concessione del vantaggio al Toro dopo un fallo a centrocampo: al termine dell’azione Sanabria andrà al tiro. Corretto il doppio giallo per Gila. Lo spagnolo aveva già rischiato seriamente in occasione del primo giallo: il difensore biancoceleste colpisce in scivolata con grandissima velocità il suo avversario; il piede è a martello, ma il punto d’impatto è sullo scarpino, che fortunatamente è sollevato. Altrimenti ci sarebbero state conseguenze più gravi. Giusto anche il secondo cartellino, per un altro fallo su Zapata appena fuori dall’area di rigore: La Penna riesce a cogliere entrambi gli aspetti con apprezzabile lucidità».