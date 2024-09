Torino Lazio: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 6ª giornata di Serie A tra Torino Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è (finalmente) terminata, una manciata di minuti o poco più ci separa da Torino-Lazio, match di cartello offerto dal palinsesto della sesta giornata di Serie A. Paolo Vanoli e Marco Baroni si ritrovano quindi tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino per una sfida che molto potrà dirci sul cammino e lo stato di salute delle due squadre.

Divise da appena 4 punti in classifica la seconda e la settima forza del campionato sono pronte a darsi battaglia davanti a quasi 25’000 tifosi. Un successo permetterebbe infatti al Toro di consacrare un inizio di stagione al di là di ogni più rosea aspettativa, mentre ai capitolini di scalare posizioni importanti nella graduatoria. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino-Lazio.

🔴1′ – Il match è iniziato

3′ – Colpo d’occhio notevole al Grande Torino: sono circa 25’000 i tifosi presenti, lo stadio è una vera e propria bolgia

8′ – ⚽ GOL DELLA LAZIO: la sblocca subito Mattéo Guendouzi. Azione corale della Lazio, con Zaccagni a rubare un pallone insidioso nella trequarti granata. La sfera arriva a Tavares che è velocissimo a infilarsi nell’area avversaria e sfruttare a rimorchio l’arrivo del centrocampista

11′ – Prova a riorganizzarsi il Torino: imbucata di Tameze che accorcia sulla propria fascia per Lazaro. Il cross dell’ex Inter è basso e Sanabria non riesce a impattare bene

15′ – Ritmi lenti ora: dopo la rete dei capitolini ora si abbassano i giri del motore. E’ prevalentemente la squadra di casa ad manetere il pallino del gioco, ma difficilmente gli uomini di Vanoli riescono a sfondare

19′ – Ancora giro palla del Torino: Vanoli indiavolato in panchina, chiede maggiore velocità ai suoi

23’ – Ora è nettamente il Torino a fare la partita. Ancora una volta però la manovra di Zapata e compagni è macchinosa. Impenetrabile la difesa biancoceleste

25′ – Ci prova Tavares: conclusione dalla distanza per lui, pallone ben alto sopra la traversa!

29′ – Partita maschia al Grande Torino, le due squadre non si stanno di certo risparmiando. Tanti i contatti e i contrasti in campo

33′ – Cresce la Lazio ora: si fanno vedere anche i ragazzi di Baroni: Dia il più scatenato anche se per il momento (oltre il fraseggio nella trequarti) i capitolini non hanno più creato occasioni pericolose dopo il gol

36′ – Punizione Torino: tiro insidioso per i granata che da ottima posizione con Coco non c’entrano la porta. Decisiva la deviazione della barriera

39′ – Ci prova Borna Sosa: tiro-cross dalla distanza per il croato, tutto facile per Provedel

41′ – OCCASIONE TORINO: Dialogo funambolico tra Zapata e Sanabria nell’area avversaria. La sfera termina a mezza altezza sui piedi di Ilic che al vole impegna Provedel: pronta risposta del portiere

45′ – Fine primo tempo: termina 0-1 la prima fazione

45′ – Inizia il secondo tempo

45′ – Subito cambio per Vanoli, resta negli spogliatoi Borna Sosa, al suo posto Pedersen

45′ – Altro cambio: esce Tameze, al suo posto Adams: il Toro passa a tre davanti!

48′ – Occasione Lazio: cross in area di rigore, sulla ribattuta e Castellanos il più reattivo di tutti, il suo tiro a mezza altezza da posizione ravvicinata incontra i guanti di Paleari!

55′ – OCCASIONE TORINO: Fa tutto Adams e fa tutto benissimo. Azione iniziata dallo scozzese che recupera un pallone, serve e scatta in avanti. L’assist per l’ultimo arrivato in casa Torino è delizioso e dal limite dell’area di rigore lo stesso Adams scalda i gauntoni a Provedel

60′ – ⚽GOL DELLA LAZIO: raddoppia Boulaye Dia! Azione da fuoriclasse puro di Isaksen che sgaloppa sulla sua fascia e serve a rimorchio l’ex Salernitana. Dopo aver litigato con il pallone al primo stop l’attaccante imbuca da ottima posizione Paleari

63′ – Doppio Cambio per Vanoli: entrano Vlasic e Njie, escono Lazaro e Sanabria

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. All. Vanoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

GOL: 8′ – Guendouzi