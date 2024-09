Torino, ballottaggio col Lecce: se Adams non gioca Vanoli…

Torino Lecce è alle porte, un’atmosfera da brividi attende Paolo Vanoli che alberga però un dubbio sulla formazione ufficiale, la situazione su Adams

Il Lecce di Luca Gotti tenterà in ogni modo di tarpare le ali al Torino di Paolo Vanoli, domenica 15 settembre, tra le mura del Grande Torino. A ben vedere, i granata – un paio d’ali – le hanno indossate sin dalla prima di campionato, quando (grazie al pareggio col Milan e le vittorie con Atalanta e Venezia) hanno rinfocolato un entusiasmo che all’ombra della Mole non si vedeva da tempo.

Lo sa bene il tecnico dei piemontesi, che proprio in occasione della sfida tra Torino e Lecce potrà contare su un palcoscenico dalle grandi occasioni. Sono quasi 24’000, infatti, i tifosi attesi allo stadio, ma la statistica potrebbe incrementare in queste ultime ore di pre-match. Lo sa altrettanto bene Che Adams, alle prese con un recupero lampo dopo la (seppur leggera) noia muscolare accusata in settimana. Un affaticamento ha infatti strozzato il lavoro del bomber scozzese, rimasto a Torino malgrado gli impegni con le Nazionali per lavorare a stretto contatto proprio con Vanoli.

Dunque, la domanda pare scontata: ‘Che Adams verrà inserito nella formazione ufficiale di Torino Lecce?’ La risposta, in realtà, non è altrettanto semplice. Molto circa le effettive condizioni dell’ex Southampton si saprà nei prossimi due giorni. Ed è probabile che Vanoli e staff attenderanno fino all’ultimo per decidere se regalargli una maglia da titolare o optare per un inizio dalla panchina.

Qualora fosse questa seconda e più conservativa via a prevalere, in casa Torino si potrebbe aprire un vero e proprio ballottaggio per decretare chi scenderà in campo al fianco di Duvan Zapata. Sanabria è reduce da un periodo in chiaroscuro, oltre che dalla convocazione con il Paraguay (seppur senza mai toccare il campo). Karamoh può invece apportare più garanzie alla formazione di Vanoli, contando su un maggior numero di allenamenti nelle gambe e un’intesa con il colombiano affidata anche nella sessione a porte aperte dello scorso sabato. Insomma, salvo colpi di scena potrebbe essere proprio il francese la mossa a sorpresa per Torino Lecce, Che Adams permettendo.