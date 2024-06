Torino, Masina riscattato dall'Udinese: cifre dettagli - FOTO 

Il Torino ha ufficializzato il riscatto di Adam Masina dall’Udinese, ecco cifre e dettagli dell’operazione, il comunicato del club

Il Torino targato stagione 2024-25 prende forma. Mentre sono ancora in corso i contatti per ufficializzare l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata, il dt Davide Vagnati non perde tempo e confeziona il primo ‘colpo’ della propria estate. Non si tratta di un vero acquisto, ma (complici le prestazioni inanellate dal classe ‘94 nella sua prima metà stagione vissuta sulle sponde del Po) è come se lo fosse. Di cosa stiamo parlando? Naturalmente del riscatto di Adam Masina.

Da giorni infatti, ventilavano voci circa la volontà della società di Via Arcivescovado di riscattare il difensore dell’Udinese. Bene, questa mattina (finalmente) è arrivata la tanto attesa ufficialità. Sui propri canali social la scuderia sabauda ha difatti confermato l’operazione in entrata tramite un comunicato ufficiale. Un milione di euro circa nelle casse dei friulani. Insomma, il riscatto di Masina – contratto sino al 2026 per lui – è il primo piccolo/grande mattonicino del un nuovo ciclo di casa Torino. Di seguito il report.

TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato dall’Udinese Calcio il diritto per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Adam Masina, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Il calciatore italiano è nato a Khouribga, in Marocco, il 2 gennaio 1994. È cresciuto calcisticamente come attaccante nelle giovanili del Bologna, ma ha esordito tra i professionisti, in Lega Pro alla Giacomense, iniziando a giocare nel ruolo di terzino sinistro grazie a una felice intuizione del direttore sportivo Davide Vagnati condivisa dall’allenatore Fabio Gallo. Rientrato al Bologna. Con i felsinei ha inizialmente disputato una stagione con la formazione Primavera e successivamente, dal 2014-’15, è stato impiegato in pianta stabile con la Prima Squadra, contribuendo alla riconquista della Serie A. Per lui in totale, in quattro stagioni, 131 partite e 4 gol tra campionato e Coppa Italia.

Nel 2018 si è trasferito in Inghilterra, al Watford, dove ha giocato per quattro stagioni collezionando un totale di 90 partite e tre gol. Nel 2022 il ritorno in Italia, all’Udinese: con i friulani in una stagione e mezza ha totalizzato 20 presenze e 2 reti. Giunto al Toro a febbraio, si è subito fatto apprezzare dallo staff tecnico e dai suoi nuovi compagni per le sue qualità calcistiche e umane, disputando nel girone di ritorno 16 partite, la prima delle quali a pochi giorni dal suo approdo in granata. Per lui anche 6 match con la maglia della Nazionale Under 21 italiana e 16 con quella del Marocco.

Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»