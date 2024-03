Torino-Monza, i convocati di Juric: c’è Tameze, Gineitis va ko

Ivan Juric ha diramato i convocati per Torino-Monza, i granata sorridono per il rientro di Tameze ma perdono Gineitis nella rifinitura

Bicchiere agrodolce per Ivan Juric. Ad una manciata di ore appena da Torino-Monza, match valevole per la giornata numero 30 di Serie A, il tecnico croato ha diramato la lista dei convocati. Tra i piemontesi, da sottolineare il rientro in campo di Tameze (difficile ipotizzare una partenza dal 1′ per lui), mentre non ci sarà Gineitis.

Il talentuoso centrocampista lituano ha accusato difatti un trauma al ginocchio destro nel corso della rifinitura andata in scena ieri pomeriggio e proprio per questo non rientra nei 21 ragazzi chiamati a rapporto da Juric. Al suo posto con ogni probabilità sarà Karol Linetty a conquistare una maglia da titolare. Ecco dunque l’elenco completo dei convocati di Juric per la sfida contro i brianzoli, assenti naturalmente Djidji, così come i lungodegenti Schuurs e Ilic.

Portieri: Gemello, Milinkovic Savic, Popa.

Difensori: Buongiorno, Lovato, Rodriguez, Sazonov.

Centrocampisti: Bellanova, Lazaro, Vojvoda, Ricci, Tameze, Linetty, Masina.

Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Vlasic, Kabic, Okereke, Savva, Zapata.