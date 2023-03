Torino, Ola Aina e Djidji potrebbero andare via a parametro zero in estate

Calciomercato Torino: Ola Aina e Djidji potrebbero lasciare i granata in estate a parametro zero con i due in scadenza

Il Torino potrebbe perdere due calciatori in estate: secondo quanto riportato da Tuttosport, Ola Aina e Djidji potrebbero lasciare i granata.

Doppio addio a parametro zero quindi, visto che il contratto di entrambi è in scadenza. Per il difensore francese a giocare a suo sfavore è l’età, 31 anni, mentre l’esterno vuole tornare in Premier League.