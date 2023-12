Torino, rabbia Pellegri: a gennaio potrebbe essere addio

Pietro Pellegri è tornato in campo dal 1′ nel match contro la Fiorentina, al momento della sostituzione si è arrabbiato con Juric

Pietro Pellegri è tornato in campo dal 1′ nel match contro la Fiorentina, al momento della sostituzione si è arrabbiato con Juric.

Un momento no per il classe 2001 che a gennaio potrebbe anche lasciare il Torino. Si è parlato di un possibile ritorno a Genoa, dove è cresciuto e ha avuto la possibilità di esordire e segnare in Serie A. Lo scrive Tuttosport.