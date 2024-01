Calciomercato Torino, tutto fatto per la cessione di Radonjic

Radonjic ha scelto il suo futuro e sarà lontano da Torino: il trequartista ha bisogno di giocare e ritrovare il campo

Il suo futuro sarà in Spagna, più precisamente al Mallorca. I due club hanno raggiunto l’accordo per il giocatore in un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Radonjic saluta così la Serie A, come riportato da Fabrizio Romano.