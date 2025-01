Torino, la Red Bull si smarca – ammesso che ci abbia mai pensato per davvero – e allontana le voci sull’acquisizione del club, le parole di Mintzlaff

Una domanda trova spazio nelle menti e nei pensieri della stragrande maggioranza dei tifosi del Torino nelle ultime ore: ‘Ma tra la Red Bull e il Toro è davvero finita?’ Quesito, che per quanto lecito, andrebbe forse sostituito con: ‘Ma il club granata, è mai tato veramente vicino ad essere ceduto al colosso delle bibite energetiche?’ Già, perchè le ultime parole dell’ad della multinazionale, tale Oliver Mintzlaff, sembrano pesare come un macigno sulle speranze (già di recente ridotte al lumicino) del tifo piemontese, circa un possibile cambio della guardia alla guida del club.

Per una disamina più completa però, occorre armarsi di pazienza e riavvolgere almeno parzialmente il nastro. Da mesi nell’ambiente del Torino si susseguono voci su un papabile interesse da parte di Red Bull nell’acquisizione del club di Urbano Cairo. Più precisamente da quando il colosso di Salisburgo è diventato – nel settembre 2024 – l’Official Energy Drink Partner della scuderia di Via Viotti.

Voci appunto, che hanno trovato terreno fertile nella constatazione che da tempo serpeggia tra la tifoseria sabauda nei confronti dell’editore di Masio per il suo operato, ma che hanno incontrato (in più di un occasione) anche le smentite dello stesso Cairo. E la Red Bull? A dire il vero l’azienda non ha mai rinnegato o confermato tali indiscrezioni. Fino ad oggi si intende, quando – pur senza citare direttamente il Torino – Mintzlaff ha espresso categoricamente l’intenzione di non voler procedere con nuove acquisizioni in Serie A.

Nello specifico, come riportato da Repubblica, il manager ha specificato: ‘La Serie A è un torneo prestigioso, però non abbiamo alcuna intenzione di fare nuove acquisizioni del calcio. Siamo a posto così’. Parole che fanno seguito alle dichiarazioni (sempre in un evento svoltosi in giornata) del nuovo capo dell’area calcio di Red Bull Jurgen Klopp. Salvo ripensamenti o controindicazioni, l’ex allenatore del Liverpool si troverà quindi a gestire le sette squadre appartenenti alla famiglia austriaca, ma nel novero di queste non comparirà il nome del Torino.