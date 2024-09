Il centrocampista del Torino Samuele Ricci incanta l’Europa, ecco cosa dicono dopo la prestazione con la Francia, sul calciomercato Cairo ora…

A Torino è nata una stella, il suo nome? Samuele Ricci. A dirlo non sono tanto i tifosi del Torino (calcio), che da ormai tempo hanno imparato ad apprezzare le indubbie qualità del centrocampista granata, bensì i media di mezza Europa. La prestazione del classe 2001 in Francia Italia ha infatti attirato l’attenzione degli appassionati e dei portali calcistici del Vecchio Continente.

Lanciato dal primo minuto – tra lo stupore generale – da Luciano Spalletti, il talento del Torino ha risposto presente all’appello del ct azzurro. Il risultato, come anticipato, è stata una prova che al Parco dei Principi non dimenticheranno tanto facilmente. Il nativo di Pontedera ha brandito le redini della mediana italiana, disegnando geometrie sul rettangolo verde e soprattutto coordinando con maestria un intero reparto contro una delle Nazionali più temibili e competitive dell’intero star system mondiale.

Molto dell’ 1-3 maturato in Francia Italia è passato dunque dai piedi di Samuele Ricci. Tanto è vero che, voti tutt’altro che discreti sono comparsi nelle pagelle del granata sui quotidiani in giro per l’Europa (compresi quelli transalpini). Da Le Parisien a Le Monde, le noti di merito non mancano. In Inghilterra il portale Squawka ha scritto: «Solo 3 presenze in Nazionale, sembrava ne avesse 300» ai margini della sfida di Nations League.

In ogni caso, se gli apprezzamenti raccolti da Ricci sono arrivati da Londra a Parigi, non sono mancati nemmeno quelli direttamente da casa Torino. Il termometro dei social a tinte piemontesi è letteralmente andato in escandescenza, così come l’orgoglio dei fan granata per il percorso che il proprio pupillo sta inanellando. Il minimo comune denominatore delle rivendicazioni dei tifosi è un messaggio chiaro e forte rivolto alla porta del Presidente Cairo: preservi Ricci dalle voci di calciomercato, (come accaduto l’anno scorso con la Lazio) con Vanoli può spiccare il volo all’ombra della Mole.