Kamil Glik potrebbe tornare al Torino: il difensore polacco è uno degli obiettivi del direttore sportivo Davide Vagnati

Il Torino punta al ritorno di Kamil Glik in vista della prossima sessione di calciomercato. Il difensore classe ’88 potrebbe lasciare il Monaco in estate a causa del contratto in scadenza nel 2021.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere proprio Glik la prima mossa di mercato del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati.