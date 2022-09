Il Torino pensa al rinnovo di Djidji, il difensore è in scadenza nel 2023 e entro Natale dovrebbe firmare

Il Torino pensa al rinnovo di Djidji, il difensore è in scadenza nel 2023 e entro Natale dovrebbe firmare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per evitare di perderlo a zero la società starebbe pensando di prolungargli il contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno.