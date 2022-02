Torino, Rodriguez: «Abbiamo perso molti punti. Futuro? Mi trovo bene qui ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Le sue parole

ESPERIENZE – «Ho sempre giocato difensore. La Serie A è il campionato più difficile dove ho giocato. Molto tattico».

STAGIONE – «Abbiamo perso troppi punti. La squadra è cambiata negli anni e la gente ci è più vicina».

FUTURO – «Mi trovo bene qui a Torino. Mi piace la città e vivo in centro. Non so cosa farò dopo il calcio. Voglio conoscere il Sudamerica».