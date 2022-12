Torino Sanabria, un mese per ritrovare la fiducia di Juric

Il Torino si prepara in vista del ritorno in campo e Juric avrà a disposizione delle amichevoli per ritrovare alcuni dei suoi giocatori tra cui Sanabria

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante vuole ritrovare la brillantezza sotto porta e deve ritrovare la fiducia di Ivan Juric. Un mese di tempo in questo ritiro di dicembre per provare a rilanciarsi nel 2023. Ha bisogno di tornare al gol e già nelle amichevoli avrà un esame importante.