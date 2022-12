Torino, Sanabria: «Vogliamo fare meglio dell’anno scorso»

Antonio Sanabria, attaccante del Torino, ha parlato del rientro in campo e della stagione a La Gazzetta dello Sport

Antonio Sanabria, attaccante del Torino, ha parlato del rientro in campo e della stagione a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Positivo ritrovarci tutti. Abbiamo avuto l’opportunità di tornare a stare insieme e consolidare il gruppo. Le amichevoli ci daranno la spinta giusta per ricominciare bene. Il bilancio è senza dubbio positivo. Mi piace sottolineare che nel ritiro si sono messi in mostra tanti giovani della Primavera, ce ne sono di interessanti. Sono contento di essere tornato dall’infortunio e sono pronto per il 4 gennaio. Vogliamo fare meglio di quanto fatto lo scorso anno. Futuro? Solo chiacchiere, penso al Torino al 100%».