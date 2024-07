Perr Schuurs prosegue il recupero dopo l’infortunio, così nel video il difensore del Torino fuori dal Filadelfia, ora Inter e Premier League…

Terzo giorno di pre-raduno in quel del Filadelfia. Da lunedì il Torino targato Paolo Vanoli ha a tutti gli effetti dato il via agli allenamenti nel proprio centro sportivo, inaugurando così la stagione 2024-2025. A dire il vero però, c’è un uomo che in maglia granata il cancello di via Spano lo varca quotidianamento da quasi un mese. Di chi parliamo? Naturalmente di Perr Schuurs, che come avevamo avuto già in precedenza modo di raccontarvi, ha trascorso proprio nella palestra del quartier generale granata gran parte del mese di giugno.

Il difensore, giusto ricordarlo, è reduce dal brutto infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La botta accusata nella sfida al Grande Torino lo scorso 21 ottobre contro l’Inter gli è costata la seconda metà di stagione e, ad oggi, l’obiettivo è che lo stesso infortunio non comprometta anche l’inizio di quella successiva per l’oladese.

D’altronde, con gli addii – proprio nel reparto difensivo piemontese – di Buongiorno, Rodriguez e Koffi Djidji, le candidature per un posto da titolare per l’ex Ajax sono sensibilmente aumentate. Salvo colpi di scena sarà proprio l’olandese quindi a brandire le redini difensive della squadra di Vanoli nell’anno calcistico che verrà.

Quel che è certo, è che il sorriso in volto a Schuurs non manca. «Tutto bene, grazie!» con tanto di pollice al cielo, risponde il classe ‘99 alla domanda sulle sue condizioni. Il tutto, prima di trincerarsi dietro uno sguardo che trasmette determinazione all’ingresso del Filadelfia, come fotografato dalle telecamere di CalcioNews24. Per lui si tratterà di un’altra giornata di sudore e fatica, nella speranza – se tutto andrà come la tabella di marcia recita – di rientrare in gruppo verso la metà di agosto. Insomma, Schuurs è pronto a riprendersi il Torino da dove l’aveva lasciato. Inter e Premier League (in passato estimatori del centrale) sembrano sempre più lontani.