Torino, contro il Milan sarà ancora Zapata a guidare i granata: l’attaccante punta a una serata speciale

Torino, scelto Zapata per l’assalto al Milan: l’attaccante granata vuole vivere una grande notte, i numeri

Diversi mesi fa c’erano le lacrime, un ginocchio frantumato in tre punti e l’inizio di un calvario durissimo. Oggi, diciassette mesi dopo, è un’altra storia: condizione ritrovata, sorrisi tornati, gol che ricominciano a pesare e una maglia da titolare che Roberto D’Aversa è pronto a consegnargli prima di entrare nel Meazza. Le luci di San Siro stanno per accendersi e Duván Zapata sarà al centro della scena: per la prima volta tornerà su quel campo dove il 5 ottobre 2024, in Inter‑Toro, si ruppe il crociato anteriore del ginocchio sinistro con lesioni ai due menischi. Alla prima giornata di questo campionato era tornato a San Siro solo per sedersi in panchina. Stavolta sarà diverso.

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D’Aversa sembra orientato a sfidare il Milan con la coppia più esperta e fisica a disposizione. L’allenatore decide sempre all’ultimo, comunicando la formazione ai giocatori poco prima della gara, ma l’idea che sta prendendo forma è chiara: Simeone, con la sua generosità, accanto alla potenza di Zapata. Entrambi sono in un ottimo momento e nell’era D’Aversa hanno già firmato un uno‑due importante, andando a segno contro Lazio e Parma. Zapata è rifiorito atleticamente, come confermano le partite e i test al Filadelfia. Lo stesso tecnico, alla vigilia, ha lasciato intendere la scelta: «Per caratteristiche, Duván fa più fatica a subentrare che a partire dall’inizio, ha bisogno di tempo per carburare», ha spiegato, un’investitura confermata anche dalle prove anti‑Milan con il Cholito e il colombiano insieme.

A spingere Zapata ci sono anche i numeri: ha segnato al Milan in tutti gli ultimi tre incroci di campionato, l’ultimo l’8 dicembre all’andata. Solo tre grandi attaccanti hanno bucato i rossoneri in quattro gare consecutive di Serie A: Lukaku, Milito e Di Natale. Il Toro non vince a San Siro dal 24 marzo 1985, una maledizione lunga più di quarant’anni, mentre in casa negli ultimi anni ha spesso fatto bene contro il Diavolo. Dopo due vittorie nelle ultime tre giornate, D’Aversa vuole punti pesanti e uno scalpo prestigioso. Zapata lo sa, ha preso nota: è il momento di provare a riscrivere la storia. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.