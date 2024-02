Torino, UFFICIALE: ecco Masina dall’Udinese

Adam Masina è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Di seguito riportiamo il comunicato del club granata

Adam Masina è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Di seguito riportiamo il comunicato del club granata, con cifre e dettagli dell’operazione.

COMUNICATO – Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Udinese Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Adam Masina. Il calciatore italiano è nato a Khouribga, in Marocco, il 2 gennaio 1994. Cresciuto calcisticamente come attaccante nelle giovanili del Bologna, nel 2012 si è trasferito in prestito alla Giacomense, in Lega Pro Seconda Divisione, dove ha esordito tra i professionisti e ha iniziato a giocare nel ruolo di terzino sinistro. Rientrato al Bologna, con i rossoblù ha dapprima disputato una stagione con la formazione Primavera e successivamente, dal 2014-’15, è stato impiegato in pianta stabile con la Prima Squadra, contribuendo alla riconquista della Serie A.

Con i felsinei in quattro stagioni ha disputato 131 partite e segnato 4 gol tra campionato e Coppa Italia. Nel 2018 è stato ceduto al Watford, in Inghilterra, dove ha giocato per quattro stagioni per un totale di 90 partite e tre gol segnati. Nel 2022 è tornato in Italia, acquistato dell’Udinese: nell’ultima stagione e mezza con i friulani ha collezionato 20 presenze e 2 reti. Per lui anche 6 match con la maglia della Nazionale Under 21 italiana e 16 con quella del Marocco. Tutto il Torino Football Club accoglie Adam Masina con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!