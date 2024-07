Torino, Vagnati incontra Vanoli al Fila: summit di calciomercato in corso – VIDEO

Il dt del Torino Davide Vagnati raggiunge Paolo Vanoli al Filadelfia, summit di calciomercato, ecco cosa sta succedendo

Primo giorno di scuola, quest’oggi al Filadelfia, per il Torino targato Paolo Vanoli. La compagine granata – orfana per il momento dei calciatori protagonisti all’Europeo – si è incontrata stamane al proprio centro sportivo per dare ufficialmente inizio alla stagione 2024-25.

Abbracci, saluti e tante risate tra i tesserati del gruppo piemontese, con i calciatori che fin dalle 10 del mattino sono tornati a calpestare il manto erboso del quartiere generale sabaudo e hanno (finalmente) fatto conoscenza del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Primi calci al pallone nelle ore più calde della giornata dunque, seguiti dal ‘canonico’ pranzo con lo staff allo scoccare delle 13. Nel primo pomeriggio ancora palestra, relax e con ogni probabilità prime time indicazioni tecnico-tattiche impartite dall’ex condottiero del Venezia.

Scarpini nel borsone e tanti saluti, infine, alle 16 in punto.

Ad essere precisi però, non non tutta la prima squadra ha in quell’esatto istante imboccato Via Spano per fare ritorno alle rispettive abitazioni. Tra le mura del Filadelfia – nello stupore generale di un manipolo di supporters rimasti in attesa – Vanoli ha prolungato la propria permanenza. Il motivo? Ce lo svela un suv nero che pochi istanti dopo ha varcato il cancello della struttura. A bordo il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati e con lui il braccio destro Emiliano Moretti. I due, al riparo dalle telecamere (non quelle di CalcioNews24 evidentemente) si sono soffermati per circa una mezz’ora proprio con il tecnico.

🐂#Vagnati incontra #Vanoli al Filadelfia

🎥Summit in casa Torino che organizza il mercato dopo Buongiorno pic.twitter.com/aRdsfEZzp9 — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 8, 2024

Impossibile, certo, conoscere con esattezza quanto intavolato nel triangolare pomeridiano. Sogni e ambizioni di calciomercato? Probabile, d’altronde in quel di Torino una vera e proria cascata d’oro è in arrivo. La cessione di Alessandro Buongiorno, che domani sarà a Roma per le visite mediche e subito dopo raggiungerà Napoli, frutterà infatti quasi 40 milioni di euro. Insomma, i presupposti per una stagione di trattativa tutt’altro che anonimi ci sono tutti. Nelle stanze del Filadelfia già si lavora: i tifosi attendono.