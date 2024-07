Paolo Vanoli fa breccia nei tifosi del Torino, il gesto inosservato al Filadelfia e cosa ha chiesto al patron granata Urbano Cairo

Per Paolo Vanoli è giunta l’ora della verità. Da cinque giorni il suo Torino ha dato il via al pre-raduno tra le mura del centro sportivo Filadelfia, pronto a caricare le batterie in previsione di una stagione che tra nemmeno un mese (l’11 agosto con il Cosenza) lo vedrà già impegnato in una gara ufficiale. I granata, orfani per il momento dei big protagonisti all’Europeo, hanno quindi cominciato ad accumulare i primi chilometri sulle gambe, sotto lo sguardo perennemente vigile dell’ex allenatore del Venezia.

A tal proposito, quel che ha colpito il gruppo sabaudo (al di là dei primi insegnamenti tecnico-tattici impartiti) sono state le prerogative umane del nuovo tecnico. Come raccolto da CalcioNews24 infatti, in tutte le giornate di allenamento in quel di Torino, Vanoli è sempre stato il primo ad arrivare in mattinata e l’ultimo a lasciare nel pomeriggio il quartier generale piemontese. E pensare, che dai palazzoni che costeggiano via Spano non di rado sono stati avvistati i collaboratori del mister di Varese già attivi sin dalle 8.

Ma non solo, oltre ad essersi palesato un perfezionista qual è, Vanoli ha fin da subito tentato di instaurare un rapporto autentico e sincero con i propri calciatori. Il primo giorno, non a caso, lo stesso allenatore si è confrontato per quasi un’ora nel ventre del Fila insieme a Zapata e compagni. Prima naturalmente di scendere in campo. E non c’è da stupirsi se domani – nel corso dell’allenamento a porte aperte che si terrà dalle 17.15 in avanti – proprio il mister sarà con ogni probabilità l’uomo in granata maggiormente acclamato dai propri tifosi.

Insomma, per lo stratega classe ‘72 il lavoro non manca di certo. Impegno e sacrificio è il vademecum che lo accompagnerà nell’esperienza all’ombra della Mole. E attenzione, non solo dal campo. Nella giornata di lunedì è già stato intavolato un meeting di mercato con il dt Vagnati e il braccio destro Moretti. Nelle ultime ore invece, si sono susseguiti anche i colloqui telefonici con Urbano Cairo. La speranza è di avere due o addirittura tre innesti in rosa già per il ritiro in Pinzolo.