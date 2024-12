Torino, Vanoli cambia tutto: ecco il nuovo modulo col Napoli

Le ultime sul possibile nuovo modulo scelto da Paolo Vanoli per la sfida di Serie A in programma contro il Napoli. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle possibili scelte di formazione di Paolo Vanoli per Torino-Napoli.

IL NUOVO MODULO – «Tornando al campo, Vanoli contro il Napoli sta pensando a rispolverare Vojvoda come braccetto di difesa, con Coco e Masina che dovrebbero completare il reparto. Ma la novità potrebbe essere il tridente Njie-Sanabria-Adams dall’inizio. «Njie è un esempio, la sua leggerezza ci può essere utile per uscire da questo momento. Io non guardo la carta d’identità, tutti devono essere pronti», ha proseguito Vanoli. Se dovesse optare per il tridente, a perdere il posto sarebbe Vlasic, mentre in mediana troverebbero spazio Ricci e Linetty».