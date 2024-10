Torino, Zapata ko: ecco chi compra Cairo, ma Balotelli…

Il Torino cerca un nuovo attaccante dopo l’infortunio di Duvan Zapata, ecco le carte per Cairo e Vagnati, con l’ipotesi Balotelli…

Una cosa è certa, il Torino di Paolo Vanoli dovrà trovare un nuovo attaccante. L’infortunio di Duvan Zapata con l’Inter (lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale per il colombiano) ha fatto piombare l’alto comando del Toro in uno stato di massima allerta. D’altronde lo stesso tecnico varesino era stato fin da subito chiaro, facendolo presente a Vagnati prima e ripetendosi in conferenza poi: in rosa ha bisogno di quattro attaccanti. Dunque, con l’ex Atalanta che non tornerà prima di 7-8 mesi, all’appello, ora, ne manca uno.

In tal senso, nella giornata di ieri lo stesso direttore tecnico del Torino si è già messo all’opera, sostenuto dal braccio destro Emiliano Moretti. Ed è assolutamente possibile che i due abbiano già stretto i primi contatti con il Presidente Urbano Cairo (ieri impegnato a Milano) per fare il punto della situazione. Le strade a tal proposito sembrerebbero due: attingere già nei prossimi giorni dal mercato dei calciatori svincolati o, qualora non dovessero palesarsi occasioni degne di nota, attendere la finestra di gennaio per acquistare il nuovo terminale offensivo.

Come ampiamente prevedibile, non appena la notizia di Zapata ha iniziato a fare il giro del web, la rete si è scatenata, in uno stillicidio di nomi (più o meno plausibili), accostati al Torino. Quello di Mario Balotelli, a giudicare dalla mole di messaggi lasciati dagli utenti sotto gli account social di Cairo e dello stesso attaccante, sembrerebbe il profilo ad aver attirato maggiormente l’entusiasmo dei tifosi. Per altro, il Toro ha giusto da un paio di mesi concluso un’altra operazione con l’entourage di Super Mario: in quel caso per portare Antonio Donnarumma in granata.

La parola d’ordine però, rimane comunque cautela. Il Torino dovrà calcolare bene le sue mosse e l’ipotesi di un cambio modulo (spostando magari Vlasic verso lidi più offensivi) e aspettando quindi gennaio, rimane pur sempre sul tavolo. Anzi, forse è addirittura la chance più attendibile. Quel che è certo, è che come spiegato a Vanoli serve un nuovo bomber. Sostituire uno come Zapata sarà impossibile, provarci però è un dovere.