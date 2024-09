Il Torino si gode Duvan Zapata, il colombiano è primo in questa speciale classifica di Serie A, ecco l’obiettivo ed il retroscena con Guillermo Maripan

Duvan Zapata sta regalando un sogno al suo Torino e, il Torino, sta regalando a Duvan Zapata un’occasione (l’ennesima) per dimostrare il suo valore. La seconda giovinezza del colombiano all’ombra della Mole prosegue a gonfie vele, ma soprattutto, non sembra dare segni di cedimento. Dopo un ultimo biennio difficile all’Atalanta – complici una serie di noie muscolari – in granata l’attaccante ha ritrovato la serenità tanto anelata. E se con Juric per lui sono tornati i gol, con Vanoli ecco la fascia di capitano del club e la centralità nel progetto.

D’altronde i numeri parlano per lui. Zapata è attualmente il secondo marcatore con più gol in Serie A, tra i giocatori ancora in attività nel torneo. Davanti a lui, il solo Dybala, distante appena una lunghezza. 123 centri l’argentino, 122 gol dell’ex Napoli e Sampdoria. E anche nel campionato targato 2024-2025 il classe ‘91 ha palesato una forma fisica decisamente invidiabile.

Basti pensare, che (oltre al gol segnato con il Milan) Duvan è attualmente il giocatore ad aver inanellato già il maggior numero di tiri nello specchio della porta. Sette, esattamente come il suo omologo dell’Inter Marcus Thuram. Insomma, molto del momentaneo primo posto del Torino in classifica è passato – fino a questo momento – dai piedi di Zapata. Un risultato figlio del talento certo, ma anche della costanza (i pesanti carichi di allenamento ai quali si è sottoposto in solitaria prima del ritiro insegnano) e della disciplina albergata dal bomber.

E a proposito di allenamento, da ora Zapata avrà un compagno in più con cui mettersi alla prova. Di chi parliamo? Di Guillermo Maripan, l’ultimo colpo del calciomercato del Torino. I due – nelle prime fugaci battute prima della dipartita di quest’ultimo con la nazionale cilena – si sono già simpaticamente battibeccati. Parlando rigorosamente in spagnolo l’attaccante e il difensore sembrerebbero aver già stretto un forte legame. Pronti a spronarsi a vicenda sul terreno del Filadelfia, per poi ‘combattere’ fianco a fianco sui campi della Serie A.