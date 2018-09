Toro, dopo la sosta Mazzarri è una garanzia: non perde da 10 anni

Walter Mazzarri ha un ottimo trend con le partite giocate dopo la sosta delle Nazionali: ultima sconfitta risale al 2008

Torna il campionato, finalmente. Dopo le due deprimenti prove degli azzurri di Mancini si torna a giocare su tutti i campi della Serie A per il quarto turno di campionato. In programma, partite interessanti come Napoli-Fiorentina e Juventus-Sassuolo. Il Toro sarà invece impegnato nella trasferta di Udine di Velazquez. Obiettivo dei granata è dare continuità alle belle cose fatte vedere prima con l’Inter a San Siro e poi con la Spal all’Olimpico. Ma oltre che su Belotti, Zaza, Sirigu e N’Koulou, Walter Mazzarri potrà contare anche sulla cabala. Infatti sono dieci anni che il tecnico toscano non perde una partita dopo la sosta per le Nazionali. L’ultima sconfitta risale al 2008-2009 quando, sulla panchina della Sampdoria, perse contro il Napoli futura squadra di Mazzarri.

Il trend positivo di Mazzarri inizia una volta approdato sulla panchina partenopea. Nel 2010 pareggiò con il Bari, nel 2012 vinse contro il Parma mentre nel 2013 ottenne un prezioso pareggio contro la Juventus per poi vincere un anno dopo contro il Sassuolo. Ma la fortuna, o bravura, di Mazzarri si confermò anche Oltremanica. Infatti nella quarta giornata di Premier League batté il West Ham con il suo Watford. La pausa per le Nazionali non può che aver giovato alla squadra granata che è alla ricerca della migliore forma e amalgama per affrontare il campionato. Ora tocca ai giocatori che, in queste due settimane, si sono allenati duramente (e con carichi pesanti come vuole la tradizione Mazzarri esige), rispondere sul campo e dare conferme al proprio tecnico.