Seduta a porte chiuse per il Toro di Walter Mazzarri al Filadelfia: Ansaldi, Ola Aina e Lyanco provano a recuperare

Dopo la doppia seduta di lavoro di ieri, incentrata al mattino sulla parte atletica e al pomeriggio su un lavoro tecnico-tattico con esercitazioni a tema, il Toro di Walter Mazzarri si ritroverà questa mattina al Filadelfia per una seduta a porte chiuse. Per quanto riguarda il bollettino medico, nessuna novità riguardo Aina (problema al bicipite femorale), Lyanco (post operazione al piede sinistro) e Ansaldi (trauma distorsivo al ginocchio destro). I tre continuano a lavorare a parte e molto probabilmente non saranno disponibili per il match in trasferta contro l’Udinese.

Walter Mazzarri, che avrà a disposizione i sette nazionali sono nella giornata di mercoledì, dovrà quindi correre ai ripari in vista del match alla Dacia Arena. Probabile che il tecnico granata riproponga il 3-5-2 schierato nel match casalingo contro la Spal, prima della sosta. Sirigu tra i pali (superato il lieve problema alla mano che ha tenuto in ansia i tifosi), Moretti-N’Koulou-Izzo in difesa, centrocampo a cinque con Berenguer (che sostituirà l’infortunato Aina) e De Silvestri sugli esterni. In mezzo spazio a Rincon, Soriano e Meitè. Da decidere chi sarà il partner d’attacco di Belotti, Iago Falque parte in pole position ma Simone Zaza scalpita.