Toro, questa settimana a Nyon si decide per l’Europa

Entro la fine della prossima settimana la Camera Giudicante dell’Uefa deciderà se escludere il Milan dalle coppe, spalancando le porte dell’Europa League al Toro

Sei giorni fa, dopo la vittoria con la Lazio in casa granata è suonato il rompete le righe. Molti giocatori sono a godersi le meritate vacanze, altri sono attesi dalle ultime fatiche con le rispettive nazionali. Ma la stagione del Toro non è ancora finita, e questa settimana dovrebbe chiarire in maniera definitiva se i granata parteciperanno alla prossima Europa League. Il destino degli uomini di Mazzarri è legato a quello del Milan, sotto stretta osservazione da parte dell’Uefa per le continue violazioni al Fair play finanziario. Già l’anno scorso l’Uefa ha sanzionato i rossoneri con l’esclusione dalle coppe per le inadempienze in riferimento al triennio 2014-2017, e solo grazie al ricorso al Tas sono rientrati in Europa League.

Il bilancio del Milan non è però migliorato in riferimento all’ultimo triennio (15-18) e una nuova esclusione appare molto probabile. Lunedì il caso dovrebbe essere preso in esame dalla Camera Giudicante dell’Uefa a Nyon, che si esprimerà sul secondo deferimento di cui la società rossonera è oggetto. In caso di ulteriore sanzione nei propri confronti appare difficile che il Milan possa nuovamente decidere di ricorrere al Tas, poiché l’anno scorso la pena è stata commutata in una multa di 12 milioni, cifra che complicherebbe ancora di più il cammino dei rossoneri verso il pareggio di bilancio.

In pochi giorni quindi il Toro saprà se dovrà cambiare propri programmi, ed affrontare tre turni preliminari dei Europa League, o confermare la propria tabella di marcia. In caso di ammissione alle coppe infatti i granata scenderanno in campo sin dal 25 luglio, mentre la Roma sarà ammessa direttamente alla fase a gironi. Una situazione comunque non semplice per Mazzarri, che avrà alcuni giocatori in nazionale sino all’11 di giugno, ed altri impegnati nell’europeo under 21 oltre a Rincon in Copa America. Anticipare il ritiro a fine giugno vedrebbe quindi il gruppo con diverse defezioni, ma per l’Europa il Toro è pronto ad affrontare questo ed altro.