Fiorentina, Torreira entusiasta dei viola: «Mi sto divertendo»

Il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, racconta i suoi primi mesi in viola: «Mi trovo bene, ora penso all’Uruguay»

Arrivato l’estate scorsa nelle ultime battute di calciomercato, Lucas Torreira si è subito ritagliato un ruolo da protagonista nella Fiorentina. Adesso, dal ritiro con il suo Uruguay, ha parlato ai media locali della sua nuova avventura in Italia.

LE DICHIARAZIONI – Ecco le parole di Torreira: «Mi diverto molto a giocare nella Fiorentina, sto molto bene in Italia. Sono felice del mio presente, dal quando sono tornato in Serie A sto giocando tanto. Arrivo a queste gare con diversi minuti nelle gambe e questo è un aspetto importante per il mio Uruguay. Non vedo l’ora di incontrare il mister e di stare con i miei compagni, queste partite saranno fondamentali»