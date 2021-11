Tottenham: c’è la volontà di Conte, a breve la chiusura

In attesa di definire il futuro di Espirito Santo, il Tottenham punta deciso su Conte che ha dato segnali di apertura e a breve potrebbe esserci la chiusura

Per Nuno Espirito Santo potrebbe essere stata fatale la sconfitta per 3-0 contro il Manchester United e la partita è quasi un passaggio di consegne. Se i Red Devils cercavano Antonio Conte per sostituire Ole Gunnar Solskjaer, ora sono gli Spurs a farlo.

Secondo quanto riportato da SkySport, sono ore calde per il ritorno in Inghilterra dell’ex Inter, che sarebbe pronto a dire il suo sì al Tottenham dopo che gli sono state fatte delle garanzie a livello economico. Agli Spurs Conte ritroverebbe anche una sua vecchia conoscenza come Paratici.