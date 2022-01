ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Conte batte cassa e chiede esplicitamente rinforzi per il suo Tottenham: toccherà a Fabio Paratici dare risposte al tecnico

Antonio Conte manda un messaggio esplicito alla dirigenza del Tottenham, affinché sul calciomercato ci siano sviluppi già a gennaio.

LE PAROLE – «A gennaio il mercato è sempre molto difficile, è più semplice farlo a inizio stagione e arrivare a giocatori più importanti. Ma comunque se ci fosse un’opportunità, anche non la migliore, abbiamo bisogno di fare qualcosa. Nelle condizioni in cui siamo dobbiamo provare ad allungare la rosa perché al momento non è molto ampia.»