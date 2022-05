Tottenham, Conte: «Champions traguardo importante. Futuro? Troveremo la soluzione migliore»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine della partita vinta e che ha garantito l’accesso alla prossima Champions degli Spurs

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine della partita vinta e che ha garantito l’accesso alla prossima Champions degli Spurs. Le sue dichiarazioni:

CHAMPIONS – «Uno dei traguardi più importanti raggiunti in carriera. Complimenti ai giocatori, al club e a chi ha reso possibile questo. A novembre la situazione non era bella, il club ha cambiato allenatore e abbiamo cercato di trovare soluzioni. Abbiamo fatto un grande lavoro ed è un grande traguardo in un campionato molto, molto difficile. Sono felice, anche se non ho alzato un trofeo».

FUTURO – ««Sono una persona che ha ambizioni e mi piace lottare per qualcosa di importante, per alzare un trofeo. Sono molto contento. Poi vedremo. Ho sempre detto che a fine stagione avrei parlato con la società e troveremo la soluzione migliore».