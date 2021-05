Tottenham, il Manchester United fa sul serio per Kane: pronta l’offerta

Il Manchester United sarebbe pronto a bussare alla porta del Tottenham con in mano un’offerta per Harry Kane

È ormai chiaro che il desiderio di Harry Kane sia quello di lasciare il Tottenham per andare alla ricerca di nuovi stimoli e nuove esperienze. L'”Uragano” potrebbe però restare in Premier League.

Come riportato dal Times, infatti, il Manchester United sarebbe seriamente interessato al bomber inglese e sarebbe ormai prossimo a bussare alla porta degli Spurs con in mano un’offerta per Kane.