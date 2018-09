Tottenham, Lamela: «L’Inter ha giocatori forti, ma siamo capaci di vincere»

Le parole dell’esterno del Tottenham Erik Lamela che martedì sfiderà l’Inter nella prima giornata della fase a gironi di Champions League

L’Inter non vive un buon momento, anzi, qualcuno ha già parlato di crisi per la squadra di Luciano Spalletti. I nerazzurri, difatti, hanno rimediato ieri contro il Parma, nel primo anticipo della quarta giornata, la seconda sconfitta stagionale, raccogliendo solo 4 punti dei 12 punti complessivi a disposizione. Adesso i tifosi nerazzurri sono preoccupati soprattutto in vista della Champions League, dove l’Inter farà il suo debutto stagionale martedì in casa contro il Tottenham. Anche il club inglese, ieri ha rimediato una sconfitta casalinga contro il Liverpool, ma gli Spurs navigano in acque migliori rispetto al club milanese. In vista della sfida ha parlato l’esterno argentino dei londinesi Erik Lamela al sito ufficiale del club: «Giocare a Milano è difficile, ma abbiamo un gruppo fantastico e siamo più che capaci di vincere. Dobbiamo giocare e difendere al meglio perché l’Inter è dotata di giocatori molto bravi».

Il giocatore ex Roma ha, poi, concluso ammettendo: «Abbiamo avuto giornate negative come contro il Liverpool, ma spero che rimangono solo brutte giornate in modo che martedì sia una gara fantastica. Entro lunedì saremo freschi per cercare di portare a casa un successo nel match di San Siro».