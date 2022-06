Tottenham, l’obiettivo di Conte è l’Englet

Il Tottenham sulle tracce di Lenglet per rafforzare la difesa. L’opzione è quella di un prestito a 6 milioni

IL Tottenham è alla ricerca di un difensore e nelle ultime ore si è fatto il nome di Lenglet.

Come riporta ESPN, infatti, l’ex allenatore di Juve e Inter avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per il difensore che vuole lasciare il Barcellona. I blaugrana potrebbero cederlo in prestito oneroso (6 milioni), cifra che Conte sarebbe disposto a pagare.