Tottenham, investimento per il futuro: ci saranno i riscatti di Kulusevski e Romero

Il Tottenham è pronto a confermare per la prossima stagione sia Kulusevski che Romero: i riscatti costeranno agli Spurs circa 80 milioni

Il Tottenham di Antonio Conte è pronto a lavorare per il futuro. Il club inglese starebbe già lavorando ai riscatti di Kulusevski e Romero per l’estate.

Due giovani e per cui il tecnico stravede. Un investimento per il futuro visto che per confermare Kulusevski e Romero il Tottenham è pronto a spendere circa 80 milioni di euro. Lo riporta Fabrizio Romano.