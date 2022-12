Tottenham, sorpasso sul Manchester City per Porro

Il Tottenham è in vantaggio sul Manchester City per l’acquisto di Pedro Porro, terzino destro dello Sporting Lisbona

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Tottenham sarebbe in vantaggio nella corsa per Pedro Porro dello Sporting Lisbona. Il terzino destro spagnolo potrebbe trasferirsi in Premier League già durante il calciomercato di gennaio.

Porro interessa anche al Manchester City, ma gli Spurs sarebbe pronti a mettere sul piatto i 26 milioni di euro richiesti dal club portoghese. Inoltre Guardiola è rimasto colpito dalle prestazioni di Rico Lewis e vorrebbe concedergli più spazio.