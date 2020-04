Totti svela: «La Sampdoria mi voleva a tutti i costi»

Francesco Totti ha svelato un retroscena di mercato risalente al suo addio alla Roma: «La Sampdoria mi voleva a tutti i costi»

Francesco Totti ha svelato un retroscena di mercato risalente al suo addio alla Roma: «La Sampdoria mi voleva. Ferrero ha un debole per me, è romano e romanista come me. Avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di portarmi a Genova».

«Ho avuto offerte all’estero e in Italia, ma ero dubbioso. Un anno non avrebbe cambiato nulla. La mia scelta di vita era quella di indossare un’unica maglia, avrei cancellato il mio pensiero di 24 anni di carriera», ha ammesso l’ex capitano giallorosso ai microfoni di Sky Sport.