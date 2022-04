Traorè: «A Sassuolo c’è tutto. Dionisi mi ha aiutato tanto». Le parole del centrocampista neroverde

Hamed Junior Traorè, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo la vittoria con l’Atalanta.

VINCERE CON LE GRANDI – «Grandissima soddisfazione, siamo molto contenti. Da quando ero a Sassuolo non avevamo mai vinto contro di loro e oggi sono contento per tutti, fa davvero piacere».

DIONISI – «Ha insistito tanto quando non giocavo, mi ha detto cosa si aspettava da me. Mi ha aiutato tanto. Poi è merito di tutta la squadra, siamo un bel gruppo, siamo un gruppo di ragazzi giovani che lottano l’uno per l’altro ed è bellissimo stare insieme».

UN’ALTRA STAGIONE A SASSUOLO – «Ho sempre detto che a Sassuolo c’è tutto. È un posto veramente bello dove un ragazzo giovane può crescere. Se ci sono tanti gioielli qui è merito del Sassuolo che sa fare le scelte».