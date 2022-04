Traorè scatenato: nessuno come lui in Europa nel 2022. Il centrocampista del Sassuolo fa doppietta all’Atlanta

Con la doppietta realizzata all’Atalanta Hamed Traorè del Sassuolo ha realizzato 6 gol in questo campionato, record per lui in una stagione di Serie A.

5 di queste reti sono arrivate nel 2022, nessun centrocampista nato negli anni 2000 ha fatto meglio di lui nei maggiori 5 campionati europei.