Trapp sul Bayern Monaco: «Bel segno, ma rinnovo con l’Eintracht»

Le parole di Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte, sull’interessamento del Bayern Monaco. I dettagli

Kevin Trapp ha parlato in conferenza stampa nel ritiro di Dubai dell’Eintracht Francoforte.

PAROLE – «Bayern Monaco? Quando succede una cosa del genere è un bel segno, significa che stai facendo buone prestazioni. Ho letto le notizie, certo, ma siamo nel bel mezzo della stagione. Già in estate c’era qualcosa ma abbiamo fermato tutto perché qui c’è qualcosa di bello da provare a fare. Siamo in trattative con il club per rinnovare, senza pressioni, abbiamo un buon rapporto. Tutti sanno quanto mi senta a mio agio qui, siamo sulla buona strada. Ognuno sa quello che vuole, sarei felice di poter proseguire».