Trevisani: «Allegri come Mourinho, ha voluto perdere»

Riccardo Trevisani ha commentato a Pressing l’ultima sconfitta della Juventus contro la Lazio.

PAROLE – «La parte del tridente è stata accantonata definitivamente dopo la crisi. Chiesa non ha fatto una gara indimenticabile e il cambio ci può stare. Quello di Cambiaso e quello di Kean proprio non li ho capiti. Sekulov mi è sembrata una mourinhata, un cambio che non c’entrava niente con la partita come a dire “Guarda chi devo far entrare”. Kean si stava sbattendo come un matto, aveva fatto una gara dignitosa. Se metti Yildiz a fare il centravanti e lasci Sekulov sulla fascia ti sei consegnato alla Lazio».

