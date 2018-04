Tronchetti Provera non vuole equivoci: «Tra me e la Juve non c’è storia»

Il patron di Pirelli parla di Inter-Juventus e della sua collaborazione con Fiat e Ferrari. Ecco le parole di Tronchetti Provera

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato del gruppo Pirelli, del quale è stato presidente dal 1996 al 20 ottobre 2015, data in cui ne è diventato vicepresidente esecutivo, ja parlato a La Gazzetta dello Sport, in vista di Inter–Juventus. Ecco le sue parole: «Io e la Juve abbiamo in comune il mondo delle auto. Collaboriamo da tempo con Fiat e Ferrati ma tra me e la Juventus non c’è storia». L’ad di Pirelli torna sul famoso contatto del ’98 tra Iuliano e Ronaldo: «Il Var nel ’98 avrebbe confermato che non c’era bisogno del Var per adottare il provvedimento giusto».

Non poteva mancare un commento su Suning e sull’Inter attuale: «Noi siamo convinti di avere a che fare con gente seria e abbiamo rinnovato la nostra collaborazione. Suning aveva speso tanto con Joao Mario, Gabigol e Kondogbia, e dopo ha voluto osservare con scrupolo il fairplay economico imposto dall’Uefa. Si tratta di una struttura complessa che forse andrebbe riesaminata con calma e attenzione». Chiosa sul futuro: «La squadra c’è e ha qualità. Se tutti si esprimono al meglio l’anno prossimo si può lottare per lo scudetto senza fare tanto sul mercato. Icardi? E’ il centravanti d’area più forte al mondo, mi auguro che rimanga all’Inter».