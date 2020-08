Tuchel: «PSG punito dalla malasorte» – VIDEO

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa al termine della finale di Champions contro il Bayern Monaco

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni:

«Forse ci è mancata un pò di fortuna. Abbiamo avuto occasioni e ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto soffrire il Bayern e in cui abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo creato delle occasioni. Abbiamo difeso in modo incredibile con qualità e giusta mentalità».