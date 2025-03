Tudor Juve: in caso di esonero di Thiago Motta è sempre più caldo il suo nome per la panchina! Le ultimissime

Tudor Juve: in caso di esonero di Motta sempre più caldo il suo nome per il futuro! Le ultimissime in casa bianconera

Sale nella lista per il futuro della panchina bianconera il nome di Igor Tudor in casa Juve. Secondo Sky Sport, per il dopo Thiago Motta sta prendendo quota il nome del tecnico croato ex Lazio e Verona.

Uno dei fattori che potrebbero fare la differenza è la disponibilità di Tudor a scegliere la panchina bianconera e guidare la squadra fino al termine della stagione. Un aspetto che potrebbe fargli superare nella classifica dei candidati per la panchina della Juve l’ex ct Roberto Mancini: se la Juventus deciderà di prendere un nuovo tecnico, si impegnerà fino al termine della stagione, per poi prendere in estate una decisione definitiva.