Turchia, la Uefa CONTRO Demiral: decisione PESANTISSIMA sulla SQUALIFICA

La decisione ufficiale della Uefa sulla squalifica di Merih Demiral per il quarto di finale degli Europei tra Olanda-Turchia

La Uefa, tramite un comunicato ufficiale, ha ufficializzato la squalifica per Merih Demiral per i quarti di finale degli Europei tra Olanda-Turchia.

COMUNICATO – «Il giocatore della Federcalcio turca Merih Demiral è stato squalificato per un totale di due partite di competizioni per squadre rappresentative UEFA alle quali avrebbe altrimenti diritto, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole fondamentali di buona condotta , per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio».