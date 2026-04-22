Ucraina, ufficiale la risoluzione consensuale con il commissario tecnico Rebrov: termina così l’avventura del tecnico

Ucraina, accordo raggiunto per la risoluzione consensuale con il CT Rebrov: si chiude ufficialmente il suo ciclo sulla panchina gialloblù

Sergiy Rebrov non è più il commissario tecnico dell’Ucraina. La decisione è ufficiale ed è stata comunicata nelle scorse ore dalla federazione ucraina.

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NOTA CLUB – “Sergiy Rebrov ha lasciato la nazionale ucraina. La Federcalcio ucraina e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per porre fine alla loro collaborazione. Ringraziamo Sergiy Stanislavovych per il suo lavoro e il suo contributo allo sviluppo dei giovani calciatori. Oggi dobbiamo andare avanti e adottare nuove decisioni che diventeranno le fondamenta della futura nazionale”, ha dichiarato il presidente della Federcalcio ucraina Andriy Shevchenko. “Rebrov continuerà a far parte della squadra dell’UAFA nel ruolo di vicepresidente e membro del Comitato Esecutivo“.

PAROLE REBROV – “Sono grato a tutta la squadra e ai tifosi per il percorso che abbiamo compiuto. È stato un cammino difficile, costellato di vittorie e sconfitte, ma gli ucraini hanno sostenuto la nazionale fino in fondo. Questi momenti di unità sono qualcosa che non dimenticherò mai e per cui sarò sempre grato. Ringrazio inoltre l’UAFA per il costante sostegno, l’incoraggiamento e la collaborazione“.