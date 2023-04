Udinese, arrivano nuove conferme: Becao verso l’addio. Ultime

Rodrigo Becao verso l’addio all’Udinese al termine della stagione: nuove conferme sul possibile futuro del brasiliano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Rodrigo Becao sarebbe ora più vicino all’addio all’Udinese al termine di questa stagione.

Il brasiliano non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2024 e al momento non ci sarebbero incontri in programma per parlarne. L’Inter rimane interessata al giocatore.