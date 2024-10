Udinese Cagliari, Runjaic: «Vi svelo come sta Thauvin»

L’allenatore dell’Udinese ha parlato delle condizioni del proprio attaccante simbolo e del match di domani

Kosta Runjaic, tecnic dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa della sfida tra i bianconeri e il Cagliari, valevole per la 9a giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

UDINESE-CAGLIARI – «Domani giocheremo contro una squadra che ha grande energia, mi piace come gioca, il Cagliari lotta fino alla fine, sono in grado di recuperare da situazione di svantaggio. Tutte le partite che hanno giocato sono state difficili anche per l’avversario. Anche noi possiamo farlo, domani giocheremo in casa e il nostro obiettivo è riuscire avere la meglio di una squadra come il Cagliari».

THAUVIN – «Per quanto riguarda gli infortunati non possiamo farci niente, Thauvin non ci sarà, non so se rientrerà la prossima o ancora quella dopo, per il suo stile di gioco dev’essere al 100%, finchè ha un po’ di dolore non può allenarsi al meglio. Conosciamo i punti di forza del Cagliari, dobbiamo fornire una buona prestazione anche grazie al dodicesimo uomo, i nostri tifosi sono eccezionali, vogliamo sfruttare il loro sostegno per portare forza ed energia sul campo».