Udinese, Cioffi: «Atalanta avversaria vera. Saranno vivi»

Gabriele Cioffi, vice allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta.

LAZIO – «Le vittorie in generale danno sempre confidenza, specie se raggiunte al termine di una prova di volontà, impegno, di forza e di gioco forza come quella di domenica scorsa. Era quello che ci mancava».

ATALANTA – «L’Atalanta ormai è abituata a giocare sia campionato che coppe e ha un organico competitivo in termini di gioco e mentalità. Loro verranno a dimostrare che sono ancora vivi, non solo in coppa ma anche in campionato, e dobbiamo aspettarci un’avversaria vera».

