Udinese, Cioffi: «C’è l’amaro in bocca. Samardzic? Scelta tecnica»

Le parole di Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani in casa contro la Lazio

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta subita dall’Udinese contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Faccio i complimenti ai ragazzi, questa una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per le occasioni lasciate ma ripartiamo con più convinzione di prima. Rammarico per i gol subiti? Il primo è un errore individuale, ma se fai giocare i giovani è normale concedere qualcosa. Peccato, mi è piaciuto tanto l’atteggiamento iniziale, l’aggressione e la mentalità. Siamo rimasti in partita, ci siamo sfilacciati un po’ troppo ma non percepivo dalla panchina il gol della Lazio».

PIU’ INCISIVI NELLA RIPRESA – «Si, siamo stati più incisivi. Il cambio di Masina è perché viene da un’inattività, avrei dovuto fare il cambio e ho deciso di non sprecare uno slot. L’entusiasmo si è un po spento dopo l’errore, si è aperto un po di spazio e abbiamo perso una delle nostre caratteristiche migliori come l averticalità».

SAMARDZIC IN PANCHINA – «Non riguarda il mercato, ma è stata una mia scelta».