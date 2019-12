Udinese, De Paul cercasi (quello vero). Oppure sarà addio

L’Udinese di Gotti ha bisogno del miglior De Paul per ipotecare una salvezza tranquilla. E le voci di mercato sull’argentino non si placano

La brillante vittoria dell’Udinese contro il Cagliari ha permesso ai friulani di acquisire un totale di 4 punti di distacco sulla zona retrocessione. Il merito è anche di Rodrigo De Paul, autore del del vantaggio bianconero.

A dispetto della rete, non si può non notare che l’argentino stia vivendo un momento di forma tutt’altro che eccezionale, se paragonato al rendimento della scorsa stagione. Questo il bottino dopo 17 partite: 14 presenze (complice la squalifica per lo schiaffo a Candreva in Inter-Udinese), 2 gol e un assist.

Numeri decisamente deludenti se si considera che, dopo lo stesso numero di gare nella stagione 2018/19, De Paul aveva siglato la bellezza di 6 marcature, fornendo anche 2 assist. Lo spettro della cessione aleggia sul giocatore, con l’Inter in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni a partire da fine gennaio, se possibile, oppure in estate.